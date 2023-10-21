В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии из-за фейков о Грозе

Временного поверенного в делах Чехии в Москве Яна Ондржейка вызвали в Министерство иностранных дел (МИД) России, где ему заявили протест из-за фейков об ударе со стороны российских Вооруженных сил по гражданской инфраструктуре села Гроза Харьковской области. Информация об этом в субботу, 21 октября, опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

«Дипломату было жестко указано на неблаговидную роль Чехии в украинском конфликте, активную поддержку Киева с целью "нанести России стратегическое поражение", накачку ВСУ вооружениями, способствующую продолжению конфликта и дестабилизации всего региона», — говорится в публикации.

Также в МИД России отметили, что попытки Чехии выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей выглядят несостоятельными, так как страна закрывает глаза на преступления украинских властей. Кроме того, ведомство призвало Прагу перестать поучать других.

Ранее посла России в Праге Александра Змеевского вызвали в Министерство иностранных дел Чехии в связи с тем, что Россия якобы нанесла удары по селу Гроза. Комментируя это, в российском посольстве заявили, что чешская сторона лишь интерпретировала известный комплекс западных обвинений и требований в адрес Москвы.