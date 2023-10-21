Захарова высмеяла планы Литвы лишить россиян вязальных спиц и швейных игл

Захарова высмеяла планы Литвы ввести запрет на экспорт в РФ спиц и швейных игл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла планы Литвы ввести запрет на экспорт в Россию вязальных спиц и швейных игл. В своем Telegram-канале дипломат задалась вопросом, куда Вильнюс денет весь этот товар.

«Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись "на зло России"», — предположила Захарова.

По ее словам, у китайских производителей спиц и кнопок может начаться истерика, когда они узнают о планах Литвы «разрушить российские промышленные мощности».

Ранее издание EUobserver сообщило, что Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) предлагает ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания.