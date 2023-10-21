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11:33, 21 октября 2023Мир

Захарова высмеяла планы Литвы лишить россиян вязальных спиц и швейных игл

Захарова высмеяла планы Литвы ввести запрет на экспорт в РФ спиц и швейных игл

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла планы Литвы ввести запрет на экспорт в Россию вязальных спиц и швейных игл. В своем Telegram-канале дипломат задалась вопросом, куда Вильнюс денет весь этот товар.

«Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись "на зло России"», — предположила Захарова.

По ее словам, у китайских производителей спиц и кнопок может начаться истерика, когда они узнают о планах Литвы «разрушить российские промышленные мощности».

Ранее издание EUobserver сообщило, что Литва в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) предлагает ввести запрет на экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания.

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      Варвара Кошечкина
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