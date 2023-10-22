Авиабаза в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Reuters: иракская авиабаза Айн-аль-Асад подверглась ракетному обстрелу

Иракская авиабаза Айн-аль-Асад подверглась ракетному обстрелу, на базе слышен взрыв. Об этом сообщает Reuters.

Авиабаза находится на западе арабской страны. По данным агентства, как минимум один взрыв прозвучал именно на самой базе. Подробности уточняются. Также не приводится информация о том, откуда могла быть запущена ракета.

Ранее в тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии и вывел воздушные гавани из строя. Залпы ракет произошли около 5:25 (время совпадает с московским) со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны Голанских высот.