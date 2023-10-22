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16:27, 22 октября 2023Бывший СССР

На Украине депутат помогал уклонистам покинуть страну

На Украине задержали депутата, помогавшего уклонистам покинуть страну

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Черновицкой области Украины правоохранители задержали депутата, помогавшего уклонистам покинуть страну. Об этом сообщило украинское издание «Вести» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

«Сотрудники Нацполиции вместе с пограничниками разоблачили преступную группировку, которая переправляла за границу украинцев призывного возраста», — говорится в материале.

Отмечается, что был задержан депутат Днестровского райсовета, который перевозил в автомобиле двух мужчин. Их планировалось незаконно вывезти за рубеж, чтобы они смогли избежать мобилизации. Также указано, что депутат действовал в сговоре с неустановленными лицами.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об организации и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Проводятся разыскные мероприятия, готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось о новом способе борьбы с уклонистами на Украине. Адвокат Владимир Крекотень заявил, что призывникам, которые не являются в военкомат, стали блокировать банковские карты.

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      Олег Давыдов
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