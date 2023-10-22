Евроскептическая партия победила в первом туре выборов в Швейцарии

В Швейцарии Евроскептическая партия одержала победу в первом туре выборов

Партия «Демократический Союз Центра» (UDC), которая выступает за борьбу с иммиграцией и строгий нейтралитет Швейцарии в международных конфликтах и по вопросу Евросоюза (ЕС), одержала победу в первом туре парламентских выборов 22 октября. Это следует из окончательных результатов 25 из 26 кантонов страны, опубликованных на официальном сайте результатов выборов.

Окончательные результаты по Швейцарии показывают, что UDC вышла на первое место в 15 кантонах. Исключением пока остается кантон Берн, где подсчет голосов все еще продолжается. Согласно прогнозам газеты Temps, партия «Демократический Союз Центра», причисленная СМИ к крайне правым, набрала 29,1 процента голосов на территории, что свидетельствует о росте популярности партии по сравнению с 2019 годом.

Ранее стало известно о победе польской оппозиции на выборах. После подсчета 75,16 процента голосов, «Право и справедливость» (ПиС) набрала на выборах в сейм 37,03 процента. У оппозиционной партии «Гражданская коалиция», возглавляемой бывшим премьер-министром Дональдом Туском — 29,10 процента.