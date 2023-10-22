Российский ОПК изучит сбитую над Донецком целую ракету РСЗО HIMARS

Сбитую над Донецком целую ракету РСЗО HIMARS отправят для изучения в Москву

Трофейная ракета американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сбитая системой противовоздушной обороны (ПВО) РФ над Донецком 21 октября, будет отправлена для изучения специалистам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Москву. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, пишет ТАСС.

По его словам, боеприпас практически не пострадал. Основная часть корпуса ракеты осталась цельной. «Сбитая над Буденновским районом Донецка ракета HIMARS будет отправлена для изучения в Москву», — подчеркнул он.

О том, что российские войска заполучили целую ракету РСЗО HIMARS благодаря точной работе ПВО стало известно 22 октября. До этого сообщалось, что в Донецке рухнул обломок реактивного снаряда HIMARS.