Израиль рассказал о роли авиации в борьбе с ХАМАС перед наземной операцией

Глава ВВС Израиля Бар: наша роль — уничтожить ХАМАС до начала наземной операции

Роль Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля заключается в том, чтобы вымотать и практически уничтожить силы радикального движения ХАМАС в секторе Газа до начала наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). О роли израильской авиации рассказал глава ВВС Томер Бар, сообщает The Jerusalem Post.

«Мы пойдем в полную силу и нанесем им удар, как будто это был первый день битвы. Наша роль состоит в том, чтобы встретить наши сухопутные войска и сказать, что враг, с которым вы собираетесь столкнуться, уже встречался с нами раньше», — заявил он.

Бар отметил, что «не хотел бы меняться местами с врагом и столкнуться с дивизией ЦАХАЛ», поскольку израильская армия продолжает осуществлять свои планы по вторжению в сектор Газа.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что удары по сектору Газа будут усилены. Он указал, что Израиль сконцентрирован на боевых действиях в Газе, но «готов к любому развитию событий на всем Ближнем Востоке».