В Германии констатировали проблемы у Байдена после сравнения Путина с ХАМАС
Слова президента США Джо Байдена, в которых он сравнивает российского лидера Владимира Путина с вооруженной группировкой ХАМАС, свидетельствуют о панике, которая царит в Вашингтоне. Об этом пишет немецкая Junge Welt.
Издание пишет, что тот, кто осмеливается выступать с подобными лозунгами, вероятно, рассчитывает привлечь на свою сторону «самую тупую фракцию жестких американских правых».
«Либо у него проблемы. И то, и другое верно в отношении Байдена», — говорится в публикации.
Журналисты отмечают, что США и их сторонники уже более полутора лет вливают десятки миллиардов долларов в украинский конфликт, но на выходе получают провалы, как в случае с неудачным контрнаступлением ВСУ.
Помимо этого, существует вероятность разрастания конфлкита на Ближнем Востоке. В итоге Байдену придется иметь дело сразу с двумя конфликтами.
Ранее обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс заявил, что президент США Джо Байден поддерживает Украину ради того, чтобы лишить Россию военных ресурсов.