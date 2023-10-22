В Германии констатировали проблемы у Байдена после сравнения Путина с ХАМАС

Junge Welt: высказывания Байдена о Путине и ХАМАС говорят о панике в Вашингтоне

Слова президента США Джо Байдена, в которых он сравнивает российского лидера Владимира Путина с вооруженной группировкой ХАМАС, свидетельствуют о панике, которая царит в Вашингтоне. Об этом пишет немецкая Junge Welt.

Издание пишет, что тот, кто осмеливается выступать с подобными лозунгами, вероятно, рассчитывает привлечь на свою сторону «самую тупую фракцию жестких американских правых».

«Либо у него проблемы. И то, и другое верно в отношении Байдена», — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что США и их сторонники уже более полутора лет вливают десятки миллиардов долларов в украинский конфликт, но на выходе получают провалы, как в случае с неудачным контрнаступлением ВСУ.

Помимо этого, существует вероятность разрастания конфлкита на Ближнем Востоке. В итоге Байдену придется иметь дело сразу с двумя конфликтами.

Ранее обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс заявил, что президент США Джо Байден поддерживает Украину ради того, чтобы лишить Россию военных ресурсов.