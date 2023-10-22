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15:28, 22 октября 2023Мир

Китай выявил шпионившего в пользу США на оборонном предприятии

Спецслужбы Китая выявили случай шпионажа в пользу США на оборонном предприятии

Фото: 維基小霸王

Спецслужбы Китая выявили случай шпионажа в пользу США на оборонном предприятии в провинции Сычуань. Об этом заявили в Министерстве госбезопасности Китая, сообщает Reuters.

Уточняется, что гражданин КНР, работавший в оборонном институте, был обвинен в шпионаже в пользу США, и его дело было передано в суд города Чэнду на юго-западе страны для судебного разбирательства.

Гражданин Китая Хоу, работавший в оборонном институте, был отправлен в 2013 году в качестве приглашенного ученого в университет США, где его заставили раскрыть данные, содержащие государственную тайну. Отмечается, что американский профессор познакомил Хоу с человеком, который назвался сотрудником консалтинговой компании, но на самом деле был «офицером разведки», использующим компанию в качестве прикрытия.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что отставной сержант американской военной разведки предпринял попытку передать Китаю секретные данные. Отмечается, что 29-летнего Джозефа Шмидта арестовали после того, как он вернулся в Сан-Франциско из Гонконга. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

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      Семен Александров
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