Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:41, 22 октября 2023Культура

Егор Крид отсудил у организатора концерта миллионы рублей

Егор Крид отсудил у организатора концерта в Архангельске 12 миллионов рублей

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид выиграл 12 миллионов в суде у концертного организатора Антона Поповича. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Поводом для разбирательств стало выступление певца в Архангельске 31 марта, после которого поначалу и сам артист, и организаторы были довольным проведением концерта. Однако уже 12 апреля рэпер подал в суд на ООО «Твой концерт» и обвинил организацию в «неисполнении обязательств по договору», потребовав 5,7 миллиона рублей.

Суд встал на сторону Крида, а также добавил к требуемой сумме неустойки в размере 6,3 миллиона рублей.

Обе стороны не раскрывают детали претензий, а генеральный директор «Твоего концерта» Антон Попович собирается подавать апелляцию. Отмечается, что до этого у Поповича отсудили 1,7 миллиона рублей, так как во время концерта рэп-исполнителя Тимати он недоплатил подрядчику за техническое обслуживание сцены.

Ранее российский актер театра и кино Данила Козловский отсудил у главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Сирия прокомментировала удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо

      Израиль заявил о ликвидации замглавы ракетных войск ХАМАС

      Использование ХАМАС оружия из Северной Кореи подтвердили

      СВО полностью изменила рынок борьбы с БПЛА

      Самолет совершил экстренную посадку из-за буйного российского военного

      Назван идеальный комплекс упражнений для женщин после 40 лет

      Егор Крид отсудил у организатора концерта миллионы рублей

      Ученые перечислили шесть лучших орехов для похудения

      В Швейцарии начали расследовать возможное финансирование ХАМАС

      В Москве выпал снег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости