Егор Крид отсудил у организатора концерта миллионы рублей

Егор Крид отсудил у организатора концерта в Архангельске 12 миллионов рублей

Российский хип-хоп-исполнитель Егор Крид выиграл 12 миллионов в суде у концертного организатора Антона Поповича. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Поводом для разбирательств стало выступление певца в Архангельске 31 марта, после которого поначалу и сам артист, и организаторы были довольным проведением концерта. Однако уже 12 апреля рэпер подал в суд на ООО «Твой концерт» и обвинил организацию в «неисполнении обязательств по договору», потребовав 5,7 миллиона рублей.

Суд встал на сторону Крида, а также добавил к требуемой сумме неустойки в размере 6,3 миллиона рублей.

Обе стороны не раскрывают детали претензий, а генеральный директор «Твоего концерта» Антон Попович собирается подавать апелляцию. Отмечается, что до этого у Поповича отсудили 1,7 миллиона рублей, так как во время концерта рэп-исполнителя Тимати он недоплатил подрядчику за техническое обслуживание сцены.

Ранее российский актер театра и кино Данила Козловский отсудил у главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства.