В ООН назвали катастрофической гуманитарную ситуацию в Газе

Директор ВПП ООН Синди Маккейн назвала катастрофой гуманитарную ситуацию в Газе

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн назвала катастрофической гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Об этом она заявила в интервью американскому каналу ABC News.

«[Гуманитарная] ситуация в Газе прямо сейчас катастрофическая», — сказала Маккейн. Она напомнила, что накануне в регион въехала колонна с гуманитарной помощью из 20 грузовиков. Однако, по словам директора ВПП ООН, этого недостаточно.

«Это капля в море. Нам необходим безопасный и надежный доступ в этот регион (...)», — подчеркнула Маккейн, являющаяся вдовой бывшего сенатора от Республиканской партии США Джона Маккейна. Она также отметила, что сегодня, 22 октября, в Газу смогли въехать еще 17 грузовиков с гумпомощью.

О том, что в сектор Газа из Египта въехала вторая колонна грузовиков с гуманитарной помощью, сообщалось ранее 22 октября. Перед въездом они были проверены с египетской стороны.

Первая колонна с гуманитарной помощью из 20 грузовиков въехала в Газу 21 октября, после чего Египет вновь закрыл КПП «Рафах». Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объяснил это бомбардировками Израиля.