Вторая колонна с гуманитарной помощью въехала в Газу из Египта

Reuters: вторая колонна грузовиков с гумпомощью въехала в сектор Газа из Египта

Вторая колонна грузовиков с гуманитарной помощью въехала в сектор Газа из Египта через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщает в воскресенье, 22 октября, Reuters.

Указывается, что гумпомощь везут 17 грузовиков, перед въездом они были проверены с египетской стороны.

РИА Новости добавляет, что всего на границе Египта и сектора Газа скопилось около 200 грузовиков с гуманитарной помощью. КПП «Рафах» является единственным переходом между территориями.

Первая колонна с гуманитарной помощью из 20 грузовиков въехала в Газу 21 октября, после чего Египет вновь закрыл КПП. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объяснил это бомбардировками Израиля.

