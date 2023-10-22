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18:47, 22 октября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о пожаре на рынке в левобережной части Киева

Klymenko Time сообщило о пожаре на рынке в левобережной части Киева
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

На рынке «Дарница» в Киеве на левобережье Днепра произошел пожар. Об этом заявило украинское издание Klymenko Time в Telegram, сопроводив сообщение видео происшествия.

«На киевском Дарынке что-то горит или взорвалось», — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видны клубы дыма, поднимающиеся со стороны объекта. Подробности происшествия не приводятся. Местные власти пока никак не прокомментировали произошедшее.

1 октября глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец сообщил о пожаре в зернохранилище в украинском городе Умань.

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      Варвара Кошечкина
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