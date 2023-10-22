На Украине сообщили о пожаре на рынке в левобережной части Киева

Klymenko Time сообщило о пожаре на рынке в левобережной части Киева

На рынке «Дарница» в Киеве на левобережье Днепра произошел пожар. Об этом заявило украинское издание Klymenko Time в Telegram, сопроводив сообщение видео происшествия.

«На киевском Дарынке что-то горит или взорвалось», — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видны клубы дыма, поднимающиеся со стороны объекта. Подробности происшествия не приводятся. Местные власти пока никак не прокомментировали произошедшее.

1 октября глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец сообщил о пожаре в зернохранилище в украинском городе Умань.

