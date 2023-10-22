Президент Польши отреагировал на антисемитские лозунги демонстрантов в Варшаве

Президент Польши Дуда осудил антисемитские лозунги демонстрантов в Варшаве

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на антисемитские лозунги, под которыми шествовали присутствовавшие на пропалестинском марше в Варшаве люди. Канцелярия польского лидера сообщила, что глава государства решительно осуждает подобное поведение, пишет РИА Новости.

По словам Дуды, поляки никогда не согласятся на любые проявления антисемитизма, и любые его признаки вызовут в них лишь глубокое возмущение. «В Польше нет согласия на выражение ненависти к кому-либо. Это полностью противоречит ценностям, на которых основана республика», — цитирует польского президента его канцелярия.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.