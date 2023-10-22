Рианна отправится в мировое турне и выпустит два альбома

Певица Рианна запланировала мировое турне и выпуск двух альбомов

Стало известно, что барбадосская певица и предпринимательница Рианна запланировала мировое турне, а также выпуск двух музыкальных альбомов. Об этом сообщает Mirror.

По данным издания, артистка заключила контракт с концертной организацией Live Nation на сумму в 32 миллиона фунтов стерлингов (примерно 3,7 миллиарда рублей). «Сделка была заключена для того, чтобы облегчить мировое турне, и ее творческая команда спокойно работает в Лос-Анджелесе, собирая программу воедино, пока она воспитывает своих сыновей», — рассказал источник.

Он добавил, что у Рианны уже есть готовые материалы, которые осталось собрать в альбомы и выпустить.

В мае прошлого года исполнительница родила первенца, которого назвали в честь лидера группы Wu-Tang Clan, рэпера RZA. На протяжении года певица и рэпер A$AP Rocky держали имя сына в секрете. В августе этого года у пары появился второй сын, которого назвали Райот Роуз (Riot Rose).