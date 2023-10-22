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14:00, 22 октября 2023Россия

Россиянка вылетела в кювет и уснула в перевернувшейся машине

В Свердловской области женщина уснула в перевернувшейся машине, вылетев в кювет

Фото: Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

В Свердловской области женщина уснула в перевернувшейся машине после того, как вылетела с дороги в кювет, передает Ura.Ru.

Россиянка ехала с работы и близ Верхней Пышмы, не справившись с управлением, на своем Fiat Albea съехала с дороги. Машина опрокинулась на бок. После этого 48-летняя женщина уснула прямо в салоне авто.

Прибывшие сотрудники ГИБДД разбудили женщину и помогли ей выбраться из машины. После проверки алкотестером оказалось, что она была сильно пьяна. Водительница призналась, что села за руль после выпитого алкоголя. При этом она не пострадала.

Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии водитель пожаловался полицейскому на привидение, из-за которого якобы вылетел в кювет.

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      Антон Похиляк
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