Российские ВКС ударили по боевикам в Сирии

ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе

Воздушно-космические силы России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В результате атаки были уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт боевиков.

Как сообщил Кулить, удары авиацией были нанесены, чтобы предотвратить провокации со стороны террористов.