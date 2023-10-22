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22:12, 22 октября 2023Мир

Российские ВКС ударили по боевикам в Сирии

ВКС России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе

Фото: Fyodor Borisov / Transport Photo Images / Global Look Press

Воздушно-космические силы России нанесли три авиаудара по объектам боевиков в сирийском Идлибе. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В результате атаки были уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт боевиков.

Как сообщил Кулить, удары авиацией были нанесены, чтобы предотвратить провокации со стороны террористов.

Оружие России: на страже Родины
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      Марина Совина
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