Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:15, 22 октября 2023Мир

Стало известно о давлении США на Израиль по поводу наземной операции в Газе

CNN: США надавили на Израиль, чтобы отложить начало наземной операции в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена надавила на Израиль, чтобы отложить начало наземной операции в секторе Газа и освободить больше заложников, удерживаемых в анклаве. Об этом стало известно телеканалу CNN от двух осведомленных источников.

«[США] потребовали от израильского руководства отложить [операцию] из-за прогресса в вопросе освобождения заложников», — сказал собеседник телеканала, знакомый с ходом обсуждения.

Как отмечает телеканал, действия ХАМАС сигнализируют о возможном освобождении еще около 200 человек.

При этом высокопоставленный израильский чиновник отрицает, что Вашингтон добивается отсрочки наземного вторжения в сектор Газа. «Мы опровергаем эту информацию. У нас ведется тесный диалог и консультации с администрацией США. США не оказывают давления на Израиль в отношении наземной операции», — сказал чиновник.

Ранее спикер ЦАХАЛ Авичай Адри заявил, что Израиль ввел полную блокаду сектора Газа и готов начать в регионе наземную операцию против ХАМАС. По его словам, Израиль вступит в следующую фазу войны в «выбранное им время», которое Адри не уточнил.

Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что наземная операция будет продолжаться до тех пор, пока армия не достигнет всех намеченных целей, в числе которых «демонтаж военно-политической системы ХАМАС, нанесение удара и ликвидация ее командиров и лиц, ответственных за террористическое нападение 7 октября».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль по ошибке обстрелял территорию Египта

      В Севастополе второй раз за день прозвучала воздушная тревога

      Стало известно о давлении США на Израиль по поводу наземной операции в Газе

      В Египте рассказали о пострадавших из-за случайного израильского обстрела

      Дубль Головина принес «Монако» победу в матче чемпионата Франции

      В Великобритании слили в сеть личный номер телефона премьер-министра

      Маск предложил «Википедии» миллиард долларов за неприличное переименование

      Кристина Асмус показала фигуру до и после похудения

      Президент Польши отреагировал на антисемитские лозунги демонстрантов в Варшаве

      Американский журналист пожаловался на травлю невесты-россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости