Стало известно о давлении США на Израиль по поводу наземной операции в Газе

CNN: США надавили на Израиль, чтобы отложить начало наземной операции в Газе

Администрация президента США Джо Байдена надавила на Израиль, чтобы отложить начало наземной операции в секторе Газа и освободить больше заложников, удерживаемых в анклаве. Об этом стало известно телеканалу CNN от двух осведомленных источников.

«[США] потребовали от израильского руководства отложить [операцию] из-за прогресса в вопросе освобождения заложников», — сказал собеседник телеканала, знакомый с ходом обсуждения.

Как отмечает телеканал, действия ХАМАС сигнализируют о возможном освобождении еще около 200 человек.

При этом высокопоставленный израильский чиновник отрицает, что Вашингтон добивается отсрочки наземного вторжения в сектор Газа. «Мы опровергаем эту информацию. У нас ведется тесный диалог и консультации с администрацией США. США не оказывают давления на Израиль в отношении наземной операции», — сказал чиновник.

Ранее спикер ЦАХАЛ Авичай Адри заявил, что Израиль ввел полную блокаду сектора Газа и готов начать в регионе наземную операцию против ХАМАС. По его словам, Израиль вступит в следующую фазу войны в «выбранное им время», которое Адри не уточнил.

Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что наземная операция будет продолжаться до тех пор, пока армия не достигнет всех намеченных целей, в числе которых «демонтаж военно-политической системы ХАМАС, нанесение удара и ликвидация ее командиров и лиц, ответственных за террористическое нападение 7 октября».