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20:35, 22 октября 2023Мир

Стало известно о неспособности США напугать Россию поставками ракет Украине

Farda: поставки CША ракет ATACMS Украине не застали российскую армию врасплох

Фото: U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Andrew Dickson

Поставки США дальнобойных ракет ATACMS Украине не застали российскую армию врасплох. О неспособности поставки Вашингтона Киеву напугать Россию сообщает Farda со ссылкой на американского чиновника.

«Ракеты были отправлены в распоряжение Украины тайно, чтобы застать врасплох Россию. Но в то же время сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли», — заявил неназванный чиновник США.

Отмечается, что планы Вашингтон предоставить данные ракеты Вооруженным силам Украины (ВСУ) были известны Москве, а поставки оказывают крайне небольшое влияние на ход боевых действий.

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      Семен Александров
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