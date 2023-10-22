Стало известно о неспособности США напугать Россию поставками ракет Украине

Farda: поставки CША ракет ATACMS Украине не застали российскую армию врасплох

Поставки США дальнобойных ракет ATACMS Украине не застали российскую армию врасплох. О неспособности поставки Вашингтона Киеву напугать Россию сообщает Farda со ссылкой на американского чиновника.

«Ракеты были отправлены в распоряжение Украины тайно, чтобы застать врасплох Россию. Но в то же время сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли», — заявил неназванный чиновник США.

Отмечается, что планы Вашингтон предоставить данные ракеты Вооруженным силам Украины (ВСУ) были известны Москве, а поставки оказывают крайне небольшое влияние на ход боевых действий.