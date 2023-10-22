Американский эксперт Пичи объяснил неприемлемость передачи ATACMS Украине

США приняли безответственное решение, передав Киеву баллистические ракеты ATACMS, заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи в статье для журнала Responsible Statecraft.

Пичи пояснил, что ATACMS на Украине ставят под угрозу жизни гражданского населения в будущем.

«Решение администрации [президента США Джо] Байдена поставить ATACMS Киеву с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия», — прокомментировал эксперт.

Пичи отметил, что кассетная боевая часть исключает точечное поражение целей и практически неизбежно приведет к жертвам среди мирных жителей. При этом кассетные боеприпасы не разрываются при столкновении с землей, а значит, угроза остается еще на протяжении долгих лет.

О тайной передаче американских ATACMS Украине 17 октября написала газета The Wall Street Journal. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил, что Киев уже использовал их в боевых действиях.