Украинский военный рассказал о дезертирстве в ВСУ

Пленный мобилизованный Лыска сообщил о массовых случаях дезертирства в ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) были случаи дезертирства. Подробнее о них рассказал украинский пленный Александр Лыска, передает РИА Новости.

По словам военного, за время его службы были случаи, когда сослуживцы просились поехать на какое-то время домой, но так и не возвращались. Например, однажды один военный отпросился у руководства поехать на похороны своей бабушки. Его отпустили, но в расположение он так и не вернулся.

Лыска признался, что тоже не хотел идти служить, однако попал под мобилизацию. Его взяли в плен российские военные на запорожском направлении. «Кормят, не издеваются, не бьют», — раскрыл он условия содержания в плену.

Ранее Лыска рассказал об обучении инструкторами США. Он поделился своим опытом: после Житомира его отправили проходить военную подготовку в Германии. Там, по его словам, он не увидел ничего особенного. Также он заявил, что обучение проводили американские инструкторы, однако он не знал ни их званий, ни их имен.