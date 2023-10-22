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13:16, 22 октября 2023Мир

В Италии оценили роль России в конфликте Израиля и ХАМАС

Глава Минобороны Италии Крозетто: другие страны играли с ХАМАС, а не Россия
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Есть другие страны, которые «играли» с палестинцами и ХАМАС и повлияли на эскалацию на Ближнем Востоке, а не Россия. Роль Москвы в конфликте Израиля с радикальной палестинской группировкой оценил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.

«[Президент России] Владимир Путин просто наблюдает, может ли он извлечь из этого пользу. Но есть другие страны, которые играли с палестинцами и ХАМАС, а не Россия», — ответил итальянский министр на вопрос о роли российского лидера в ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее агентство Bloomberg раскрыло преимущества для президента России Владимира Путина от конфликта на Ближнем Востоке. По мнению авторов статьи, он воспользуется войной между Израилем и Палестиной, чтобы одержать победу над Украиной в ходе специальной военной операции.

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      Семен Александров
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