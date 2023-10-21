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22:18, 21 октября 2023Интернет и СМИ

На Западе раскрыли преимущество для Путина от конфликта на Ближнем Востоке

Bloomberg: Путин воспользуется войной на Ближнем Востоке для победы в СВО
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Агентство Bloomberg раскрыло преимущество для президента России Владимира Путина от конфликта на Ближнем Востоке. По мнению авторов статьи, он воспользуется войной между Израилем и Палестиной, чтобы одержать победу над Украиной в ходе специальной военной операции.

В материале отмечается, что западные союзники Киева отвлеклись на происходящее в секторе Газа, что позволит российским военным получить преимущество на южном и восточном фронте СВО.

«Владимир Путин все больше уверен в том, что российские Вооруженные силы смогут победить Украину по мере приближения второй зимы конфликта», — пишет Bloomberg.

На фоне нарастающего конфликта между Израилем и ХАМАС США и другие союзники Киева подтвердили приверженность поставкам вооружений и иной помощи, однако медленные темпы контрнаступления и отсутствие значительных успехов усугубило трудности в объединении коалиции поддержки Украины среди западных стран, говорится в статье.

В то же время отвлечение внимания Соединенных Штатов и Европы на ближневосточные события поможет России обеспечить безопасность на подконтрольных территориях и дождаться усталости от конфликта, резюмировали авторы материала.

Ранее британская газета The Times заявила, что Запад поможет президенту России Владимиру Путину одержать победу на Украине из-за своей усталости и снижения интереса к конфликту.

Оружие России
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