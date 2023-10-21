На Западе раскрыли преимущество для Путина от конфликта на Ближнем Востоке
Агентство Bloomberg раскрыло преимущество для президента России Владимира Путина от конфликта на Ближнем Востоке. По мнению авторов статьи, он воспользуется войной между Израилем и Палестиной, чтобы одержать победу над Украиной в ходе специальной военной операции.
В материале отмечается, что западные союзники Киева отвлеклись на происходящее в секторе Газа, что позволит российским военным получить преимущество на южном и восточном фронте СВО.
«Владимир Путин все больше уверен в том, что российские Вооруженные силы смогут победить Украину по мере приближения второй зимы конфликта», — пишет Bloomberg.
На фоне нарастающего конфликта между Израилем и ХАМАС США и другие союзники Киева подтвердили приверженность поставкам вооружений и иной помощи, однако медленные темпы контрнаступления и отсутствие значительных успехов усугубило трудности в объединении коалиции поддержки Украины среди западных стран, говорится в статье.
В то же время отвлечение внимания Соединенных Штатов и Европы на ближневосточные события поможет России обеспечить безопасность на подконтрольных территориях и дождаться усталости от конфликта, резюмировали авторы материала.
Ранее британская газета The Times заявила, что Запад поможет президенту России Владимиру Путину одержать победу на Украине из-за своей усталости и снижения интереса к конфликту.