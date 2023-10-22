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04:59, 22 октября 2023Мир

В США неизвестные жестоко убили женщину-раввина

Власти Детройта сообщили о жестоком убийстве женщины-раввина Саманты Уолл

Фото: Unsplash.com

В Детройте неизвестные жестоко убили женщину-раввина, религиозного лидера еврейской общины Саманту Уолл. Об это сообщили власти города, передает РИА Новости.

Ее нашли с многочисленными ножевыми ранениями и кровавым следом, который тянулся к ее дому. Мотивы преступников пока не установлены.

«Я в шоке, горе и ужасе от известия о жестоком убийстве Сэм», — заявила генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель.

40-летняя Уолл возглавляла наблюдательный совет в одной из синагог Детройта, она работала над налаживанием связей между евреями и мусульманами, была высокопоставленной сотрудницей аппарата конгрессвумен-демократа Элиссы Слоткин.

Член Конгресса отметила, что погибшая посвятила всю свою жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями.

19 октября в США протестующие против боевых действий и кровопролития в секторе Газа ворвались в здание Конгресса. На демонстрацию собралось более десяти тысяч человек, около 500 из них было арестовано.

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