В США неизвестные жестоко убили женщину-раввина

Власти Детройта сообщили о жестоком убийстве женщины-раввина Саманты Уолл

В Детройте неизвестные жестоко убили женщину-раввина, религиозного лидера еврейской общины Саманту Уолл. Об это сообщили власти города, передает РИА Новости.

Ее нашли с многочисленными ножевыми ранениями и кровавым следом, который тянулся к ее дому. Мотивы преступников пока не установлены.

«Я в шоке, горе и ужасе от известия о жестоком убийстве Сэм», — заявила генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель.

40-летняя Уолл возглавляла наблюдательный совет в одной из синагог Детройта, она работала над налаживанием связей между евреями и мусульманами, была высокопоставленной сотрудницей аппарата конгрессвумен-демократа Элиссы Слоткин.

Член Конгресса отметила, что погибшая посвятила всю свою жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями.

19 октября в США протестующие против боевых действий и кровопролития в секторе Газа ворвались в здание Конгресса. На демонстрацию собралось более десяти тысяч человек, около 500 из них было арестовано.