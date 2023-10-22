В Великобритании ответили на вопрос о принятии беженцев из Израиля и Газы

В МВД Британии заявили, что принимать беженцев из Израиля и Газы пока рано

Великобритания пока не готова принимать беженцев с Ближнего Востока, заявил в интервью телеведущей Виктории Дербишир замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберт Дженрик. Их разговор приводится в аккаунте BBC в Х (бывший Twitter).

Ведущая спросила у собеседника, должна ли Великобритания принимать мигрантов из Израиля и Газы, уточнив, что так страна уже действовала в отношении беженцев с Украины. «Я думаю, что это немного преждевременно», — ответил ей Дженрик.

В настоящее время в Великобритании действует программа, предлагающая частным лицам стать так называемыми спонсорами беженцев — то есть содействовать им в получении визы, а также предоставлять жилье. По данным Украины, в стране находится более 160 тысяч беженцев.