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19:52, 22 октября 2023Мир

В Великобритании слили в сеть личный номер телефона премьер-министра

Sun: в сеть слили личный номер телефона премьера Великобритании Сунака

Фото: Toby Melville / Reuters

Личный номер телефона премьер-министра Великобритании Риши Сунака слили в сеть после того, как пранкеры опубликовали аудиозапись телефонного звонка и ответа автоответчика премьер-министра. Об этом сообщает газета The Sun.

Издание подтвердило, что это тот же номер, который Сунак использовал в течение многих лет. Сообщалось, что год назад, когда он пришел к власти, ему дали новый отдельный номер, однако запись, появившаяся в сети, свидетельствует, что номер продолжает работать.

Ранее премьер-министр Великобритании провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Сунак пообещал, что Великобритания поддержит усилия стран G20 по «преодолению российской зерновой блокады».

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      Семен Александров
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