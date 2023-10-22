В Великобритании слили в сеть личный номер телефона премьер-министра

Sun: в сеть слили личный номер телефона премьера Великобритании Сунака

Личный номер телефона премьер-министра Великобритании Риши Сунака слили в сеть после того, как пранкеры опубликовали аудиозапись телефонного звонка и ответа автоответчика премьер-министра. Об этом сообщает газета The Sun.

Издание подтвердило, что это тот же номер, который Сунак использовал в течение многих лет. Сообщалось, что год назад, когда он пришел к власти, ему дали новый отдельный номер, однако запись, появившаяся в сети, свидетельствует, что номер продолжает работать.

Ранее премьер-министр Великобритании провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Сунак пообещал, что Великобритания поддержит усилия стран G20 по «преодолению российской зерновой блокады».