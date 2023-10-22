Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:12, 22 октября 2023Бывший СССР

Всех женщин-медиков в Киеве решили поставить на воинский учет

ТАСС: в Киеве всех женщин-медиков и фармацевтов начали ставить на воинский учет

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве всех женщин с медицинским и фармацевтическим образованием решили поставить на воинский учет, утверждает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По словам источника, всех врачей и фармацевтов отправляют в военкомат для проверки. При этом процедура обходится без вручения повесток.

Утверждается также, что из-за этого в украинской столице начались массовые увольнения докторов. Некоторые рассматривают варианты уехать из страны, «потому что понимают, к чему все идет, что в итоге будут отправлены на фронт», добавил собеседник агентства.

Согласно новому закону Украины, все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора, должны встать на воинский учет.

Ранее в середине октября на Украине призвали всех военнообязанных самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль по ошибке обстрелял территорию Египта

      Американский журналист пожаловался на травлю невесты-россиянки

      Всех женщин-медиков в Киеве решили поставить на воинский учет

      Российского бойца MMA обвинили в публичном оправдании терроризма

      Дипломатическому персоналу США в Ираке поручили эвакуироваться

      Найдена писавшая мужу «из ада» россиянка

      В Омской области возбудили дело из-за видео с издевательствами в детдоме

      В России высказались о последствиях вступления США в конфликт на Ближнем Востоке

      Стало известно о буддийском храме в Подмосковье

      На Украине сообщили о пожаре на рынке в левобережной части Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости