Всех женщин-медиков в Киеве решили поставить на воинский учет

ТАСС: в Киеве всех женщин-медиков и фармацевтов начали ставить на воинский учет

В Киеве всех женщин с медицинским и фармацевтическим образованием решили поставить на воинский учет, утверждает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По словам источника, всех врачей и фармацевтов отправляют в военкомат для проверки. При этом процедура обходится без вручения повесток.

Утверждается также, что из-за этого в украинской столице начались массовые увольнения докторов. Некоторые рассматривают варианты уехать из страны, «потому что понимают, к чему все идет, что в итоге будут отправлены на фронт», добавил собеседник агентства.

Согласно новому закону Украины, все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора, должны встать на воинский учет.

Ранее в середине октября на Украине призвали всех военнообязанных самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных.