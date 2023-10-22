ВСУ выпустили по Белгородской области 27 снарядов за сутки
Губернатор Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 27 снарядов за суткиСюжетМинобороны:
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по трем районам Белгородской области 27 снарядов за сутки. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" выпущен один артиллерийский снаряд. Пострадавших и разрушений нет», — отметил глава области.
Он также сообщил, что в Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый, зафиксировано 25 гранатометных выстрелов, а в Шебекинском городском округе по МАПП «Шебекино» выпущен один снаряд из гранатомета СПГ-9 «Копье», пострадавших нет.
Ранее Минобороны России заявило, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Украины самолетного типа над Белгородской областью.