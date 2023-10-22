ВСУ выпустили по Белгородской области 27 снарядов за сутки

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 27 снарядов за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по трем районам Белгородской области 27 снарядов за сутки. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" выпущен один артиллерийский снаряд. Пострадавших и разрушений нет», — отметил глава области.

Он также сообщил, что в Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый, зафиксировано 25 гранатометных выстрелов, а в Шебекинском городском округе по МАПП «Шебекино» выпущен один снаряд из гранатомета СПГ-9 «Копье», пострадавших нет.

Ранее Минобороны России заявило, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Украины самолетного типа над Белгородской областью.