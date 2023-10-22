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14:56, 22 октября 2023Россия

ВСУ выпустили по Белгородской области 27 снарядов за сутки

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 27 снарядов за сутки
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по трем районам Белгородской области 27 снарядов за сутки. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгородском районе по МАПП "Нехотеевка" выпущен один артиллерийский снаряд. Пострадавших и разрушений нет», — отметил глава области.

Он также сообщил, что в Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый, зафиксировано 25 гранатометных выстрелов, а в Шебекинском городском округе по МАПП «Шебекино» выпущен один снаряд из гранатомета СПГ-9 «Копье», пострадавших нет.

Ранее Минобороны России заявило, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Украины самолетного типа над Белгородской областью.

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      Семен Александров
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