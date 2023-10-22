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10:28, 22 октября 2023Мир

В Швейцарии начали расследовать возможное финансирование ХАМАС

SRF: Генпрокуратура Швейцарии начала расследование финансирования ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

На счета палестинской исламистской группировки ХАМАС потенциально могли поступать деньги из Швейцарии. Уголовное дело в настоящее время ведет Федеральная прокуратура страны, заявил генпрокурор Штефан Блаттлер в интервью SRF.

Расследование началось за несколько недель до начала военного конфликта между Израилем и ХАМАС 7 октября. По словам Блаттлера, исламистская группировка получала финансирование от Швейцарии незадолго до нападения на Израиль. Генпрокурор пока не называет конкретных фигурантов .

Однако выставить обвинение потенциальному преступнику будет трудно, поскольку в Швейцарии, в отличие от стран Евросоюза, ХАМАС не запрещен. В ходе разбирательства прокуратура должна будет юридически обосновать, почему группировка должна быть классифицирована как террористическая организация.

Подозрения в том, что в Швейцарии финансово поддерживают ХАМАС, впервые возникли 20 лет назад. Тогда США внесли местную организацию «Ассоциация безопасности Палестины» в черный список. Однако Федеральная прокуратура Швейцарии так и не выдвинула обвинений, а ассоциация была расформирована.

Ранее источник в Совбезе ООН сообщил, что США подготовили проект резолюции по ситуации вокруг Израиля и Палестины, осуждающий ХАМАС. В документе говорится, что Вашингтон «однозначно отвергает и осуждает чудовищную террористическую атаку, совершенную ХАМАС или другими террористическими группировками».

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      Мария Грушко
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