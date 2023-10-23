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11:36, 23 октября 2023Бывший СССР

Армения начала обсуждение с Францией покупки оборонительного вооружения

Депутат Кочарян: Армения обсуждает с Францией покупку оборонительного вооружения

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Армения начала обсуждение с Францией покупки оборонительного вооружения. Об этом сообщил глава постоянной комиссии по обороне и вопросам безопасности Народного собрания (НС) Армении Андраник Кочарян, передает ТАСС.

«Да, оно (вооружение — прим. «Ленты.ру») носит оборонительный характер, потому что наступательное оружие никто никому не даст, оно подразумевает другую военную концепцию», — рассказал депутат.

Кочарян объяснил, что военная концепция Армении предполагает именно укрепления оборонительного характера.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на Южном Кавказе могут разгореться новые конфликты по вине Франции, которая поставляет оружие Армении.

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      Алевтина Запольская
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