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09:40, 23 октября 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины заявил о неготовности Киева к зиме

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Киев не готов к отопительному сезону

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев не заготовил необходимые запасы угля и газа к отопительному сезону, а также не провел плановые работы, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram.

По его словам, угля заготовлено меньше в три-четыре раза необходимого, электроэнергии не хватит на всех украинцев. При потребности энергетической системы Украины в 1,8-3 миллиона тонн заготовлено около 700 тысяч тонн. При этом бывший премьер подчеркнул, что возникшие сложности нельзя списывать на проходящие боевые действия.

«В том состоянии, в котором сейчас находится энергетическая система, она абсолютно не готова к зиме. Она не обеспечит необходимое количество выработки электроэнергии, тепла. Даже для того небольшого населения, которое осталось сейчас в Украине после всех этих миграций, перемещений и так далее», — подчеркнул Азаров.

Ранее действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в 2024 году государству понадобится 42 миллиарда долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета. Он подчеркнул, что сейчас Украина направляет все собранные налоги на обеспечение безопасности и обороны.

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      Варвара Кошечкина
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