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10:24, 23 октября 2023Россия

Часть школ в приграничном российском регионе перевели на дистанционную форму

Власти Белгородской области перевели школы в поселке Красная Яруга на дистант

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Школы в поселке Красная Яруга Краснояружского района Белгородской области переведены на дистанционную форму обучения. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщил на оперативном совещании глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков. Прямая трансляция мероприятия ведется на его странице во «ВКонтакте».

По решению властей, ограничительная мера для части белгородских школьников будет действовать до осенних каникул.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. Так, по словам Гладкова, в течение 21 октября по трем районам региона было выпущено 27 снарядов.

18 октября над Белгородской областью сбили украинский беспилотник.

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