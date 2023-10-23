Две арабские страны осудили депортацию палестинцев

Сирия и Ливан отвергают попытки принудительного перемещения палестинцев из Газы

Две арабские страны, с которыми граничит Израиль, осудили принудительное перемещение палестинцев с территории сектора Газа. Сирия и Ливан требуют обеспечить поступление помощи в анклав. Об этом пишет ТАСС.

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад и его ливанский коллега Абдалла Бу Хабиб встретились в Дамаске, по итогам встречи они выпустили совместное заявление.

«Стороны призывают принять меры [с тем, чтобы обеспечить] незамедлительное и безоговорочное поступление гуманитарной помощи в Газу, и подчеркивают свое категорическое неприятие любых попыток принудительного перемещения палестинского народа», — говорится в заявлении глав МИД.

Ранее король Иордании Абдалла II ибн Хусейн на саммите в Каире осудил идею депортации палестинцев. По словам монарха, принудительное перемещение народа Палестины будет считаться военным преступлением.