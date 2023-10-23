Двух россиян обвинили в расправах 28-летней давности из мести за родственницу

В Подмосковье мужчин обвинили в двойном убийстве 28-летней давности из мести

В Московской области перед судом предстанут два 56-летних местных жителя, которых подозревают в расправах над двумя людьми 28 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По версии следствия, 4 августа 1995 года один из обвиняемых узнал об изнасиловании своей родственницы и решил наказать ее обидчиков. Мужчина вооружился и вместе со своим товарищем отправился в Люберецкий район к дому, где произошло надругательство.

На месте фигуранты бросили в окно гранату и под угрозой применить оружие вывели из дома и посадили в свою машину двух мужчин и женщину. Их вывезли в лес Балашихинского района, где открыли стрельбу и лишили жизни одного из потерпевших. Второй мужчина был ранен, но смог самостоятельно добраться до дороги и обратиться за помощью. Женщину фигуранты перевезли в лес Люберецкого района и там с ней расправились.

Преступление оставалось не раскрытым, однако в этом году были установлены новые обстоятельства.

