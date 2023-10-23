Двух россиян осудили за расправу над шестью людьми 18 лет назад

Суд в Приморье приговорил к колонии пару за расправу над 2 детьми и 4 взрослыми

Суд в Приморском крае отправил в колонию мужчину и женщину, которые расправились над шестью людьми 18 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Они признаны виновными по пунктам «а», «в», «ж» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ. Мужчину приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, женщину — к 19 годам лишения в колонии общего режима.

По данным следствия, все произошло 30 июля 2005 года. Пара распивала спиртные напитки вместе со своими знакомыми в доме по улице Лескова в Артеме Приморского края. В какой-то момент обвиняемая на почве ревности стала наносить одной из потерпевших удары железным прутом и ножом. Чтобы скрыть следы преступления, фигуранты решили расправиться и с остальными пятью жителями многоквартирного дома, включая двух малолетних детей, которые в этот момент спали.

Ранее в Уфе произошла массовая драка с применением травматических пистолетов и других предметов, используемых в качестве оружия. Двое мужчин поссорились на почве ревности к одной женщине.