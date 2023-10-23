Главарю российской ОПГ отказали в смягчении наказания

Главарю уральской ОПГ Кайлю отказали в переводе из колонии строгого режима

Свердловский областной суд отказал главарю уральской преступной группировки Дмитрию Кайлю, отбывающему 21-летний срок в колонии строгого режима, в смягчении наказания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Апелляционную жалобу Кайль и его адвокат подали после того, как заменить оставшиеся восемь лет заключения более мягким видом наказания им отказал Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

23 июля 2010 года суд присяжных признал Кайля виновным в бандитизме, разбое, лишении жизни людей и незаконном обороте оружия. Установлено, что в 2001 году Кайль создал ОПГ, в которую вошли ранее судимые мужчины. Они с огнестрельным оружием нападали на водителей большегрузов.

Под следствие банда попала в 2009 году. Тогда, как сообщает «Коммерсантъ», Кайль пошел на сделку со следствием и начал давать показания. Он рассказал, что к преступлениям был причастен и бывший замглавы администрации Екатеринбурга Виктор Контеев. Его Кайль назвал заказчиком расправ над двумя предпринимателями.