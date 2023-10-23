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12:50, 23 октября 2023Россия

Кремль анонсировал встречу Путина с главой одного российского региона

Кремль анонсировал встречу Путина с главой Кабардино-Балкарии Коковым

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 октября, проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Сегодня из открытого у него будет на докладе глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков», — сказал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что Путин 23 октября работает в Кремле и продолжает заниматься региональной проблематикой.

Ранее журналист Павел Зарубин рассказал, что на этой неделе Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли. Кроме того, он отметил, что в планах главы государства — оперативное совещание с членами Совета безопасности страны.

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      Игорь Дмитров
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