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08:02, 23 октября 2023Интернет и СМИ

Девушка возмутилась поступку свекрови и выгнала ее из дома

Фото: Melanie Deziel / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она возмутилась поступку свекрови и выгнала ее из дома. Женщина привела в дом сына и невестки внучку, которая била их ребенка.

Авторша поста написала, что три недели назад родила ребенка. По словам героини истории, мать ее мужа живет в 16 часах езды от их дома, и недавно она должна была приехать к ним в гости, чтобы увидеть новорожденного внука. «Проблема в том, что она без предупреждения привела с собой других двух внучек — 12-летних племянниц моего мужа, одна из которых серьезно издевалась над нашим ребенком», — возмутилась девушка.

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Рассказчица отметила, что свекровь знала о том, что в доме ее сына не рады девочке, так как в прошлом году она ударила ее пятилетнего внука по лицу, потому что он не поделился с ней игрушкой. «Мы не общаемся с племянницей и ее матерью, и свекровь прекрасно об этом знала», — добавила она.

Девушка рассказала, что разрешила второй племяннице войти и увидеть младенца, а свекровь и первую племянницу выгнала из дома. «Свекровь была в ярости, а брат моего мужа позвонил нам и начал винить в том, что их мать потратила деньги и время впустую и не смогла увидеть своего новорожденного внука», — заключила она.

«Самое главное — безопасность ваших детей», — отметил один из комментаторов под постом. В комментариях пользователи также осудили свекровь авторши и отметили, что она нарушила границы сына и его жены, решив привести кого-то в их дом без предупреждения.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как подслушал разговор матери с ее бойфрендом, после чего выгнал ее из дома. Парень рассказал, что она назвала его жену мерзкой.

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      Олег Давыдов
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