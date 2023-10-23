Минобороны заявило об уничтожении двух складов с боеприпасами ВСУ

Минобороны России отчиталось об уничтожении двух складов с боеприпасами ВСУ

Российские военнослужащие за сутки уничтожили два склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на разных направлениях СВО. Об этом в понедельник, 23 октября, журналистам заявили в министерстве обороны.

Там уточнили, что цели были поражены в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области и Новомихайловка Донецкой народной республики.

Кроме того, на купянском направлении подразделения Западной группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили девять атак штурмовых групп нескольких бригад ВСУ в Харьковской области и Луганской народной республике.

У села Ольшана в Харьковской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, добавили в Минобороны. За сутки на купянском направлении противник потерял до 195 бойцов, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», а также орудие Д-20.

21 октября был ликвидирован полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады противника в ДНР.