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16:04, 23 октября 2023Экономика

В России озаботились коротким сроком жизни малых компаний

Первый вице-премьер России Белоусов назвал целью увеличение срока жизни МСП

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В обновленном национальном проекте, касающемся малого и среднего бизнеса (МСП), будут обозначены такие целевые показатели, как увеличение продолжительности работы малых компаний и повышение производительности труда, то есть рост выручки на одного человека. Об этом во время выступления в Госдуме заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает РБК.

Срок национальных проектов, реализуемых с 2019 года, истекает в 2024 году. Ранее власти предупреждали, что их переформатируют, но не уточняли, как именно. Как следует из слов Белоусова, теперь в правительстве озаботились слишком коротким сроком жизни МСП, который составляет в настоящее время около девяти лет, а должен быть порядка 13.

При этом первый вице-премьер подчеркнул, что предыдущая цель довести число занятых в МСП до 25 миллионов человек даже перевыполнена, в 2023 году таковых насчитывается 30 миллионов.

Другими важными задачами нового нацпроекта станет изменение структуры МСП. В нынешних условиях 36 процентов компаний малого бизнеса занимаются торговлей, а власти хотели бы видеть среди представителей сектора компании, занимающиеся импортозамещением и технологиями, а также участников туристической отрасли. На их развитии и станут делать акцент.

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Среди мер поддержки есть расширение доступа к микрозаймам, грантам и зонтичным поручительствам, отмена уплаты НДС для обеления отрасли и сближение режимов для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чтобы сократить дисбаланс.

Отдельно готовятся проекты по стимулированию выхода малого и среднего бизнеса на внешние рынки (сейчас ими занимаются только около процента от всех МСП), увеличение количества технопарков, укрепление связи крупного и малого бизнеса, стимулирование инвестиционной деятельности малого бизнеса в первую очередь в обработку.

Ранее сообщалось, что в бюджете на 2024-2026 годы финансирование нацпроекта по поддержке МСП снизится на 21 процент. Урезаны будут все статьи нацпроекта, но сильнее всего (минус 56 процентов) пострадает статья «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

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      Платон Щукин
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