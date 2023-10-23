Чернокожего херсонского добровольца приняли за вторжение НАТО

Чернокожий военный Вакив заявил, что его прибытие на фронт сочли вторжением НАТО

Чернокожий российский военный Эрик Вакив, родившийся в Херсоне, рассказал, что его прибытие на фронт в 2014 году приняли за вторжение НАТО. Об этом он заявил в интервью «Mash на Донбассе», которое опубликовано на YouTube.

Вакив ушел добровольцем на фронт в 2014 году. В настоящее время он принимает участие в специальной военной операции (СВО) России на Украине на херсонском направлении. До этого военнослужащий был профессиональным танцором.

«Я был талисманом на тот момент танкового взвода, потому что все вкусное, теплое приносили мне к танку. (…) Для них [сослуживцев] это была диковинка, они на меня смотрели и говорили: "Мы, если честно, думали, НАТО какое-то зашло"», — сказал он о службе.

22 октября в Минобороны РФ сообщили, что на херсонском направлении российские войска пресекли попытки форсирования Днепра диверсионно-разведывательными группами ВСУ. По данным оборонного ведомства, противник пытался перейти реку в районах населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области.