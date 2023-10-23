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19:13, 23 октября 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде сотрудники роддома спасли сову

В роддом Нижнего Новгорода прилетела сова

Фото: Dominik Van Opdenbosch / Unsplash

В Нижнем Новгороде в родильный дом номер один прилетела сова. Об этом сообщает «КП-Нижний Новгород» со ссылкой на представителей роддома.

Отмечается, что на дикую птицу нападали вороны. Они клевали сову и не давали ей взлететь. Птицу спасли сотрудники медучреждения. Они поместили сову в коробку, где она провела целый день. Вечером птицу отвезли за пределы города и выпустили в лес.

Ранее сообщалось, что жители Ростова заметили дикого кабана, гуляющего по городу. Пока дикое животное не удалось поймать.

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      Алиса Удовик
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