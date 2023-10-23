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07:02, 23 октября 2023Из жизни

У женщины потребовали присылать на работу фото после каждого секса

В Китае у девушки на собеседовании потребовали отчитываться о безопасном сексе

Фото: sirtravelalot / Shutterstock / Fotodom

В Китае девушка пришла на собеседование, где от нее потребовали присылать фотоотчеты с приемом контрацептивов после каждого секса. Об этом пишет South China Morning Post.

Недавно вышедшая замуж девушка по фамилии Хун из города Дунъин откликнулась на вакансию помощника юриста, которую увидела в социальных сетях. С ней связались и пригласили на онлайн-собеседование. Однако проводивший собеседование рекрутер начал задавать Хун личные вопросы.

Он спросил ее о планах на беременность. Хун ответила, что пока не планирует заводить детей. Тогда рекрутер начал задавать ей вопросы о способах контрацепции и даже предложил поставить внутриматочную спираль. «Вероятно, вы не согласитесь на установку внутриматочной спирали, если мы попросим?» — без стеснения сказал мужчина. После этого он заявил, что в случае найма соискательницы она должна будет отчитываться о безопасном сексе и присылать фото с подтверждением и датой после каждого полового акта.

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Когда девушка возмутилась, рекрутер объяснил, что беременность причинит серьезные убытки компании: ей придется тратить средства на декретные выплаты, а также обучение нового сотрудника. По его словам, в нынешней экономической ситуации компания не может этого себе позволить.

Кроме того, он предупредил Хун, что дважды в месяц ей придется ездить в командировки с коллегой-мужчиной и делить с ним один гостиничный номер в целях экономии.

После этого девушка закончила разговор, а позже поделилась историей о собеседовании в социальных сетях. Пользователи были возмущены ужасным отношением нанимателя к женщинам и его беспардонностью. При этом они отметили, что нежелание работодателей нанимать женщин, которые могут уйти в декрет, очень распространено в Китае.

Ранее мужчина из Китая, которого в детстве считали вундеркиндом, назвал ничегонеделанье ключом к счастью. Несмотря на престижное образование и наличие докторской степени по физике, сейчас мужчина не работает и финансово зависит от родителей.

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      Антонина Черташ
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