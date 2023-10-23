Оренбуржцы пригрозили пожаловаться Малахову на билборд с Шатуновым

Оренбуржцы пожаловались на снятие баннера с Юрием Шатуновым за неуплату аренды

Жители оренбургского поселка Акбулак недовольны изъятием билборда с лицом Юрия Шатунова. Им стало известно, что баннер сняли за неуплату аренды, пишет «Подъем».

Посчитав такое действие неуважением к памяти солиста «Ласкового мая», сельчане и поклонники певца отправили жалобу главе района. Если билборд не вернется, активисты пригрозили отправить гневное письмо телеведущему Андрею Малахову, чтобы тот предал ситуацию огласке.

В пресс-службе Акбулакского района, однако, выразили недоумение по поводу снятого плаката. По их сведениям, он висит на месте и будет висеть до тех пор, пока не порвется. Неуплата не зафиксирована. В администрации поселкового совета эти слова подтвердили.

Юрий Шатунов был воспитанником местного детского дома, здесь же начался его творческий путь. Певца не стало в возрасте 48 лет после обширного инфаркта.