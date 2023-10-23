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16:28, 23 октября 2023Россия

Система ПВО сработала над еще одним российским регионом

Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородской областью, в небе над этим российским регионом был уничтожен беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны России.

Ранее сегодня система ПВО срабатывала над Ростовской областью — там были уничтожены две воздушные цели.

Оборонное ведомство сообщило, что попытка атаки была совершена около 15:15 по московскому времени, ее охарактеризовали как террористическую.

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      Марк Леонов
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