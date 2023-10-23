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15:18, 23 октября 2023Россия

Система ПВО сбила в Ростове-на-Дону две воздушные цели

SHOT: система противовоздушной обороны сбила в Ростове-на-Дону две цели

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны сбила (ПВО) в Ростове-на-Дону две воздушные цели. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Информацию о работе систем ПВО подтвердил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сообщил, что ни разрушений, ни пострадавших нет. Какие именно цели были уничтожены, не уточняется.

В Министерстве обороны не комментировали срабатывание ПВО в регионе.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Воронежской области.

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      Марк Леонов
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