Система ПВО сбила в Ростове-на-Дону две воздушные цели
SHOT: система противовоздушной обороны сбила в Ростове-на-Дону две цели
Система противовоздушной обороны сбила (ПВО) в Ростове-на-Дону две воздушные цели. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Информацию о работе систем ПВО подтвердил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сообщил, что ни разрушений, ни пострадавших нет. Какие именно цели были уничтожены, не уточняется.
В Министерстве обороны не комментировали срабатывание ПВО в регионе.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Воронежской области.