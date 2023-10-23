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13:08, 23 октября 2023Среда обитания

Москвичам пообещали до десяти сантиметров снега к концу недели

«Известия»: снежный покров в Москве достигнет 10 сантиметров 28 октября

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Жителям Москвы пообещали снег до десяти сантиметров к концу недели. Временный снежный покров достигнет такой высоты 28 октября, пишут «Известия» со ссылкой на главного специалиста московского «Метеобюро» Татьяну Позднякову.

Снег в это время синоптики фиксировали регулярно с 60-х годов. В XXI веке статистика изменилась — за последние двадцать лет снег в Москве 28 числа ложился лишь четыре раза. Тем не менее нынешний октябрь тяготеет к старому климату, поясняет Позднякова.

Ранее синоптики рекомендовали водителям быть предельно аккуратными на этой неделе. С 24 октября в Центральной России ожидается мокрый снег, а 25 октября — заморозки. Таким образом, на дорогах появится гололедица.

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      Виктория Клабукова
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