Стало известно о повреждении припортовой инфраструктуры в Одесской области

В Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры

Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области, сообщается в Telegram-канале ВСУ. На месте повреждения возник пожар, но он был оперативно потушен.

В ночь на 23 октября в регионе объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах непосредственно в Одессе.

Также сигналы воздушной тревоги в ночь на понедельник звучали в Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

До этого воздушная тревога объявлялась в Одесской области 17 октября.