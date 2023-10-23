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08:19, 23 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении припортовой инфраструктуры в Одесской области

В Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области, сообщается в Telegram-канале ВСУ. На месте повреждения возник пожар, но он был оперативно потушен.

В ночь на 23 октября в регионе объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах непосредственно в Одессе.

Также сигналы воздушной тревоги в ночь на понедельник звучали в Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

До этого воздушная тревога объявлялась в Одесской области 17 октября.

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