Суд лишил россиянина ноутбука и телефона за месть экс-возлюбленной

В Петербурге суд лишил ноутбука и телефона мужчину, мстившего экс-возлюбленной

В Санкт-Петербурге суд изъял у местного жителя ноутбук и телефон, а также назначил штраф в размере 40 тысяч рублей за месть бывшей возлюбленной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ. Установлено, что с 23 по 24 ноября 2022 года он зарегистрировал в соцсети страницу под именем бывшей девушки и стал размещать ее интимные фото, нарезанные из их home-видео. Всего было опубликовано не менее семи скриншотов.

Фигурант признал вину. Его техника подлежит уничтожению.

Ранее сообщалось, что в Красноярске женщина сняла со счета бывшего мужа, который участвовал в специальной военной операции (СВО) и получил ранение, три миллиона рублей и пропала.