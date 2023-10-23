Три человека упали с 17-го этажа российской стройки и выжили

В Южно-Сахалинске трое человек упали с 17-го этажа стройки и попали в больницу

В Южно-Сахалинске три человека упали с 17-го этажа стройки и выжили. Об этом сообщили в Минздраве Сахалинской области, передает ТАСС.

«Два [человека] в тяжелом состоянии, один в среднем. Все госпитализированы в областную больницу», — сообщил собеседник издания.

Предварительно, мужчинам удалось выжить благодаря строительным лесам. Два человека упали до четвертого этажа, один долетел до земли, уточнили в министерстве здравоохранения. Там пока не назвали причину случившегося и не привели подробностей происшествия.

В прокуратуре Сахалинской области сообщили, что начали проверку. Там также не сообщили деталей ЧП.

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